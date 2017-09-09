Manchester United'ın 4'te 4 Hayaline Choupo-Moting Taş Koydu
İngiltere Premier League'in 4. haftasında Stoke City ile Manchester United 2-2 berabere kaldı.
Manchester United'ın 4'te 4 hayaline Choupo-Moting taş koydu
İngiltere Premier League'in 4. haftasında Stoke City ile Manchester United 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier League'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan ve gol yemeyen Manchester United, ilk puan kaybını Stoke City deplasmanında yaşadı.
Stoke City 43'te Maxim Choupo-Moting ile öne geçerken 45'te Marcus Rashfor skoru eşitledi. İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin ikinci yarısında ManU 57'de Lukaku ile öne geçerken, Choupo-Moting 63'te bir kez daha ağlarsı sarstı ve karşılaşma 2-2 tamamlandı. Manchester United, üst üste 5. kez Stoke City deplasmanında kazanamadı.
Bu sonuçla ligde ilk kez gol yiyen ve ilk puan kaybını yaşayan Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United Manchester City ile beraber zirveye ortak oldu. Stoke City ise 5 puanla 11. sırada kaldı.
Aynı başlıktaİngiltere Premier LigiManchester UnitedEkipStoke CityEkip
Kaynak: EuroSport.com