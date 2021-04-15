Manchester United - Granada UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 2. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Manchester United - Granada Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç TR saatiyle kaçta başlıyor?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Manchester United - Granada maçıdır. Peki Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

M. UNİTED - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester United - Granada maçı 15 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

M. UNİTED - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester United - Granada maçını Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.

M. UNİTED - GRANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Old Trafford Stadyumu, Manchester'da oynanacak.