Manchester United galibiyete tek golle uzandı
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Manchester United galibiyete tek golle uzandı

Manchester United galibiyete tek golle uzandı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü, 80. dakikada Mason Greenwood attı.

Deplasmanda oynadığı son 28 maçta yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Manchester temsilcisinin başında 100. lig maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferler Raphael Varane ve Jadon Sancho'ya ilk 11'de şans verirken, 12 yıl aradan sonra eski takımına dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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