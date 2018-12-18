Manchester United, Galatasaraylı Ozan İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
İngiliz basını, Manchester United'ın Galatasaray'da forma giyen Ozan Kabak'ın transferi için 20 milyon euroluk teklifte bulunacağını yazdı.
Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Manchester United'ın çılgın bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.
İngiliz gazetelerinden Daily Star'ın haberine göre; Ada ekibinin 20 milyon euroluk bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
CİTY DE YAKIN TAKİP EDİYOR
Manchester City de Ozan ile yakından ilgileniyor. Bilindiği gibi Başkan Mustafa Cengiz kısa bir süre önce İngiltere'ye giderek Manchester City idarecileriyle bir görüşme yapmıştı. Ozan Kabak ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Terim, devrede Ozan'ın iyi bir bedele gitmesine onay verdi.
(Akşam)
YORUMLAR (23)
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hemen gönder hemen seneye 5 milyon etmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hangi takım ve Hangi futbolcu olursa olsun 20 Milyon gerçekten veren varsa hemen satın gitsin Avrupada Cengiz gibi başarılı olsun ki Milli takımda başarılı olsun. Gs hadi satmadı ne olucak ? Çok daha değer kazanıpda 50 Milyonamı satıcak ? Bu zamanda 20 Milyon çok iyi rakam hemen verin Altyapıdan başka çıkarın. Ts bunu beceriyor. Fb ve Bjk ise çıkarttıkları elinde patladı 100 senelik klupler halen Altyapıdan futbolcu çıkarıpda para kazanmayı beceremiyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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para ederken verin hemenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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benim aldığım duyumlara göre kersenkirşende eniştem var futbol okulunda müdür yardımcısı ama ondan duymadım. Los ancılıs sity ozan için 1 bilion amerikan avrosu teklif edecekmiş. bilion, milyon mu milyar mı onu sn tercümanlara bırakıyorum. ama ii para ben olsam satar hemen egeden yazlık alır yazın günlük kiraya verirdimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İngilizler işi biliyor böyle değerli karakterli dürüst class defans oyuncuları Türkiye''de nadiren yetişiyor tabii ki İngilizler 20 milyon euro yu böyle topçulara verir gerekirse bunun gibi topçulara Türkiye''de ingiliz Fransız İspanyol Almanya bu tür futbolculara yüksek rakamlar verirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır