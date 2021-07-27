Manchester United, Fransız futbolcu Varane'ın transferi için Real Madrid'le anlaştı
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Manchester United, Fransız futbolcu Varane'ın transferi için Real Madrid'le anlaştı

Manchester United, Fransız futbolcu Varane'ın transferi için Real Madrid'le anlaştı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Real Madrid ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Sözleşmenin sağlık kontrollerinin ardından imzalanması beklenirken, transferin 34 milyon sterline mal olduğu basına yansıdı.

2011 yılında Fransız ekibi Lens'ten Real Madrid'e transfer olan Varane, başkent temsilcisinde tüm kulvarlarda 360 maça çıktı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Varane, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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