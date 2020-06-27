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Manchester United, Federasyon Kupası'nda yarı finale çıktı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Norwich City'yi 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı.

Manchester United, Federasyon Kupası'nda yarı finale çıktı
27.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:48

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Norwich City'yi 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı.

Manchester United'ın Carrow Road Stadı'nda Norwich City'e konuk olduğu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Manchester temsilcisinin 51. dakikada Odion Ighalo'nun attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Norwich City, 75. dakikada Todd Cantwell ile skoru 1-1 yaptı.

Norwich City'de forma giyen Tim Close maçın 88. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Normal süresi 1-1 berabere sona eren maç, uzatmaya gitti.

Müsabakanın 118. dakikasında Harry Maguire'nin golüyle bir kez daha öne geçen Manchester United, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA

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