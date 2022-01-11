Manchester United, Federasyon Kupası ilk maçında Aston Villa'yı tek golle yendi
AA / Bilal Acar - Haberler | Spor
İngiltere Federasyon Kupası (FA Kupası) üçüncü tur ilk maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Kupası) üçüncü tur ilk maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.
Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa karşısında Scott McTominay'ın 8. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kupayı daha önce 12 kez müzesine götüren Manchester United, FA Kupası üçüncü tur ikinci maçında 15 Ocak Cuma günü Villa Park Stadı'nda Aston Villa'ya konuk olacak.
AA / Bilal Acar - Spor Haberleri
Haberi Kaydet