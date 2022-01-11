Manchester United, Federasyon Kupası ilk maçında Aston Villa'yı tek golle yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manchester United, Federasyon Kupası ilk maçında Aston Villa'yı tek golle yendi

Manchester United, Federasyon Kupası ilk maçında Aston Villa'yı tek golle yendi
AA / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere Federasyon Kupası (FA Kupası) üçüncü tur ilk maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Kupası) üçüncü tur ilk maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa karşısında Scott McTominay'ın 8. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kupayı daha önce 12 kez müzesine götüren Manchester United, FA Kupası üçüncü tur ikinci maçında 15 Ocak Cuma günü Villa Park Stadı'nda Aston Villa'ya konuk olacak.

Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! İngiliz ekibi Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı

Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! İngiliz ekibi Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı

AA / Bilal Acar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title