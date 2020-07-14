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Manchester United evinde Southampton'ı geçemedi

İngiltere Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United sahasında Southampton ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United evinde Southampton'ı geçemedi
14.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:36

İngiltere Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United sahasında Southampton ile 2-2 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Southampton, 12. dakikada Stuart Armstrong'un golüyle 1-0 öne geçti.

Manchester United, Marcus Rashford'un 20. dakikada, Anthony Martial'ın 23. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Southampton, 90+6. dakikada Michael Obafemi'nin attığı golle 2-2'lik beraberliği sağladı, maç bu skorla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 59'a yükselterek ligde 5. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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