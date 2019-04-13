Manchester United Evinde Kazandı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester United Evinde Kazandı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester United, Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United'ı ağırladı.

Manchester United, Pogba'nın 19 ve 80. dakikada penaltıdan attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. West Ham'ın golü ise 49. dakikada Felipe Anderson'dan geldi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United puanını 64'e çıkarırken, West Ham United 42 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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