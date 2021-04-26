Manchester United, Eric Bailly'nin sözleşmesini yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manchester United, Eric Bailly'nin sözleşmesini yeniledi

Manchester United, Eric Bailly'nin sözleşmesini yeniledi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, defans oyuncusu Eric Bailly'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, defans oyuncusu Eric Bailly'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşme süresi dolacak Fildişi Sahilli oyuncu ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontrat süresinin, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2024'ün haziran ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

Manchester United'ın 2016 yılında İspanya temsilcisi Villarreal'e 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada forma giydi.

İngiltere temsilcisinde son yıllarda yaşadığı ciddi sakatlık sorunlarıyla da gündeme gelen Eric Bailly, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 36 maçta görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıktan 'yaşından haberdar değildim' savunması
Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıktan "yaşından haberdar değildim" savunması
Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka
Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manchester United, Eric Bailly'nin sözleşmesini yeniledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:40:31. #1.15#

title