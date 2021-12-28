Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la berabere kaldı
AA / Bilal Acar - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la 1-1 berabere kaldı.
Ligin 19. haftasında St. James Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Newcastle United, 7. dakikada??????? Allan Saint-Maximin'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Konuk ekip Manchester United, Edinson Cavani'nin 71. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve maç beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Manchester United, 28 puanla yedinci sırada yer alırken, Newcastle United ise 11 puanla ligde 19 sırada kaldı.
AA / Bilal Acar - Spor Haberleri
Haberi Kaydet