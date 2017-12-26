Manchester United'dan Malcom İçin Devre Arası Harekâtı

Bu sezon Bordeaux'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Malcom için Manchester United'ın devre arasında resmi teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.



Goal.com'un kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun Avrupa liglerinde forma giyen en yetenekli genç olarak gördüğü Malcom'u transfer etmek için kulüp yönetimini çabuk davranmaları yönünde uyardığı belirtildi. Portekizli menajerin kulübün transfer stratejisini konuşmak adına Asbaşkan Ed Woodward ile yaptığı görüşmede, Malcom'un fiyatının ve taliplerinin her geçen gün arttığını, bu sebeple 20 yaşındaki futbolcuyu vakit kaybetmeden kadrolarına katmaları gerektiğini vurguladığı öne sürüldü.



Ada basınında yer alan haberlerde United'ın Malcom için ilk olarak yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir teklifle Bordeaux'nun kapısını çalacağı, ancak Fransız ekibinin 55 milyon sterlinden düşük bir teklifi kabul etmeyeceği iddia ediliyor. Bordeaux Başkanı Stephane Martin geçitğimiz günlerde yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcuyu devre arasında göndermeyi düşünmediklerini dile getirmişti.



Manchester United'ın yanı sıra Arsenal'ın da yakın takibinde olduğu iddia edilen Malcom, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 18 maçta 7 gol ve 4 asiste imza attı.



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