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Manchester United'da Solskjaer tartışılmaya devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manchester United'da Solskjaer tartışılmaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in durumu tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in durumu tartışılmaya devam ediyor. Norveçli teknik adamın; milli arada futbolculara 1 hafta izin verip, ülkesine tatile gitmesi İngiltere'de tartışma yarattı.

İngiltere Premier Lig'de kurduğu iddialı kadroya rağmen, beklentileri karşılayamayan Manchester United'da teknik direktör Solskjaer'in milli arada takıma 1 hafta izin vermesi tepkiyle karşılandı. Alınan kötü sonuçların ardından takımın başında kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Norveçli teknik adam, milli arada takıma 1 hafta izin verip ülkesine tatile gitti. Solskjaer'in bu kararı ülkede şaşkınlıkla karşılandı. Son 10 maçında sahadan 5 kez mağlup ayrılan Manchester United; iç sahada Liverpool'a 5-0 yenilmiş, son olarak da Manchester derbisinde yine sahasında City'e 2-0 kaybetmişti.

ZIDANE'IN İSMİ GEÇİYOR

Öte yandan koltuğu sallanan Solskjaer'in yerine Zinedine Zidane'ın ismi geçiyor. Fransız teknik adam, daha önce Real Madrid'de Varane ve Ronaldo ile büyük başarılar yakalamıştı. Takımda ayrıca Pogba ve Martial gibi Fransız futbolcuların da yer almasından dolayı Zidane'ın ismi ön plana çıkıyor. Fransız teknik adam son olarak Real Madrid'deki görevinden Mayıs ayının sonunda ayrılmıştı.


- İstanbul

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