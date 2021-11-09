Manchester United'da Solskjaer tartışılmaya devam ediyor

Öte yandan koltuğu sallanan Solskjaer'in yerine Zinedine Zidane'ın ismi geçiyor. Fransız teknik adam, daha önce Real Madrid'de Varane ve Ronaldo ile büyük başarılar yakalamıştı. Takımda ayrıca Pogba ve Martial gibi Fransız futbolcuların da yer almasından dolayı Zidane'ın ismi ön plana çıkıyor. Fransız teknik adam son olarak Real Madrid'deki görevinden Mayıs ayının sonunda ayrılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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