Manchester United'da Griezmann iddiası
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Manchester United'da Griezmann iddiası

Manchester United'da Griezmann iddiası
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Transfer döneminde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Manchester United, şimdi de Barcelona'nın Fransız yıldızı Antonio Griezman ile ilgileniyor.

Transfer döneminde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Manchester United, şimdi de Barcelona'nın Fransız yıldızı Antonio Griezman ile ilgileniyor.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak isteyen Manchester United için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi için ortaya atılan son iddia Antonio Griezman oldu.

Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile yollarını ayıran Barcelona'da bütçede yer açabilmek adına birkaç isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden birisi de Fransız yıldız olabilir. İngiltere basınında yer alan habere göre takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Griezmann için Kırmızı Şeytanlar'ın önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Öte yandan Barcelona uygun bir teklif gelmesi halinde Griezmann'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından antrenmanda taraftarlar tarafından ıslıklanan Griezmann'ın da gelecek tekliflere sıcak bakabileceği söyleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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