Manchester United'da 7 numaralı forma yeniden Ronaldo'nun
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Manchester United'da 7 numaralı forma yeniden Ronaldo'nun

Manchester United'da 7 numaralı forma yeniden Ronaldo'nun
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Eski futbolcusu Ronaldo'yu 12 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna katan Manchester United, Uruguaylı Edinson Cavani'nin giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda Portekizli futbolcuya verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"Muhteşem 7" yorumuyla Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşan Manchester ekibi, Cavani'nin bu sezon 27 numaralı formayı giyeceği bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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