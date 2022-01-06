Manchester United Başkan Yardımcısı Woodward, şubat ayında görevi bırakıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın başkan yardımcısı Ed Woodward, şubat ayında kulüpteki görevini bırakıyor.

Manchester temsilcisinden yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürüten Woodward'ın 1 Şubat'ta ayrılacağı ve yerine genel müdür Richard Arnold'ın geleceği kaydedildi. Arnold'un kulüpteki yeni unvanı üst yönetici (CEO) olacak.

Kupalarla dolu David Gill döneminin ardından göreve gelen Woodward, teknik direktör ve 1 milyar sterlinden fazla harcama yapılan transfer tercihlerinde çoğu zaman eleştirilerin odağında yer aldı.

Woodward döneminde David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United, birer kez UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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