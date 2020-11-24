Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi? Başakşehir maçı canlı izle | Manchester United Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir 11i
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Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi? Başakşehir maçı canlı izle | Manchester United Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir 11i

24.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:03
Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi? Başakşehir maçı canlı izle | Manchester United Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir 11i

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile Manchester United karşı karşıya geliyor, maç detaylarını sizler için derledik. Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Başakşehir maçı canlı izle | Manchester United Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir Manchester United maçı nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir zorlu Old Trafford deplasmanında Manchester United ile karşılaşacak. Okan Buruk ve öğrencileri mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği mücadele öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Manchester United - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Başakşehir maçı 24 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester United-Başakşehir Maçı 24 Kasım Salı günü oynanacak.

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United-Başakşehir Maçı 23:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ile Manchester United arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Magurie, Tuanzebe, Telles, Fred, Mctominay, Rashford, Fernandes, Greenwood, Martial

BAŞAKŞEHİR: Mert, Bolingoli, Epureanu, Skrtel, Rafel, Berkat, İrfan Can, Visca, Fiuliano, Deniz, Demba Ba

OKAN BURUK'TAN KRİTİK AÇIKLAMALAR!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Teknik direktör Buruk ve Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira, maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk, çok önemli bir takıma karşı önemli bir stadda maça çıkacaklarını kaydederek, "İlk maçı kazanmamız bizi grupta iddialı duruma getirdi. Hem 3'üncülük hem de 2'ncilik için bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk. Bunu düşünerek maça çıkacağız." dedi.

İlk maçtaki yenilgiden sonra Manchester United'ın bu karşılaşmada daha motive olacağını söyleyen Buruk, kendilerinin de aynı motivasyonu sağlamış durumda olduklarını aktardı.

Okan Buruk, zorlu bir fikstürde 2 takımın da zorlu maçlar oynadığını, maça hazır olduklarını ve kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Takımların ilk 11'lerde fazla değişikliğe gitmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Buruk, ilk maçta 2 takımın da birbirine yakın futbol oynadığını ve bugün birbirini iyi tanıyan takımların karşılaşacağını ifade etti.

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael Pereira ise karşılaşmanın zor geçeceğini, kendisi ve takımı adına en iyi sonucu elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Old Trafford Stadı'nda Manchester United gibi güçlü bir ekiple oynayacaklarını kaydeden Pereira, takımın motivasyonunun en üst seviyede olduğunu ve sahada en iyi mücadeleyi vereceklerini belirtti.

SOLSKJAER: DAHA SABIRLI OLMALIYIZ

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maça göre Başakşehir karşısında daha disiplinli ve sabırlı bir oyun ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Old Trafford'da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Manchester United'da Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "İlk maçta yaptığımız hatalarımızı tekrar etmeyerek bugün bir dönüm noktası yaşamak istiyoruz. Futbolcularımla ve teknik ekiple yaptığımız toplantılar sonrasında, daha konsantre ve Başakşehir'den daha iyi bir futbol ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. İlk oyuna baktığımız zaman kendi hatalarımızı görebiliyoruz ve bunlar üzerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Maç içerisinde biraz daha disiplinli ve sabırlı olmamız gerekiyor. Oynayacağımız maçtan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyoruz ve bunun için mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.

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