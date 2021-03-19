Manchester United'a 235 milyon sterline yeni forma sponsoru
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Manchester United'a 235 milyon sterline yeni forma sponsoru

19.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:48
Manchester United'a 235 milyon sterline yeni forma sponsoru

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni forma sponsoru, Almanya merkezli yazılım şirketi TeamViewer oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni forma sponsoru, Almanya merkezli yazılım şirketi TeamViewer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TeamViewer ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

İngiliz basını, Manchester United'ın anlaşmadan 235 milyon sterlin gelir elde edeceğini yazdı.

Kırmızı-siyahlı takım, 2014-2015 sezonundan bu yana formasında ABD'li otomobil şirketi Chevrolet'nin logosunu taşıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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