Manchester derbisinde kazanan City

İngiltere Premier Lig'in 11'inci haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 11'inci haftasında Manchester United, Old Trafford'ta Manchester City'i konuk etti. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Cancelo'nun sol kanattan yaptığı ortaya ters bir vuruş yapan Bailly, meşin yuvarlağı kendi kalesine yollayarak Manchester City'i 1-0 öne geçirdi. 45'inci dakikada Cancelo'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa dokunan Bernardo Silva, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Ligde bu sezon 4'üncü mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'in 12'nci haftasında Manchester City, Everton'ı konuk ederken, Manchester United ise Watford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet