Manchester derbisi golsüz sona erdi
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Manchester derbisi golsüz sona erdi

12.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:33
Manchester derbisi golsüz sona erdi

İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester derbisinde, sezona istediği gibi başlayamayan takımlardan Manchester United, Manchester City'yi konuk etti.

İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 20, Manchester City ise 19 puana yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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