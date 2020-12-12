Manchester derbisi golsüz sona erdi
12.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:33
İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester derbisinde, sezona istediği gibi başlayamayan takımlardan Manchester United, Manchester City'yi konuk etti.
İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Manchester United 20, Manchester City ise 19 puana yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu