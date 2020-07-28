Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı

İngiltere'nin Manchester şehrindeki tatillerinden Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen bir Türk çiftte koronavirüs görülmesi üzerine Almanya da acil temas takip uygulaması başladı.

Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı
28.07.2020 23:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:15

İngiltere'nin Manchester şehrindeki tatillerinden Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen bir Türk çiftte koronavirüs görülmesi üzerine Almanya da acil temas takip uygulaması başladı.

Guardian gazetesinin haberine göre çift ile temasta bulunan 50 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınanlardan 13'ünün Covid-19 testleri pozitif çıktı.

50 yaşındaki Türk taksi şoförü ile 45 yaşındaki karısı, arkadaşlarını görmeye gittikleri Manchester'dan 16 Temmuz'da Ryanair havayolu şirketinin uçuşuyla Berlin'e dönmüştü.

Çifte, altı gün sonra koronavirüs teşhisi kondu. Şimdi ise, çiftin 9 ila 21 yaşları arasındaki dört çocuğu ile çocukların büyükanneleri de Covid-19 hastası.

Bild gazetesine konuşan Berlin'in Spandau bölgesi yerel sağlık birimi yetkilisi Gudrun Widders, aileden hiçbir ferdin hastanede tedavi olmak istemediğini söyledi.

Widders, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada da sağlık biriminin Ryanair ile iletişime geçmeye ve uçaktaki diğer yolcuların bilgilerine erişmeye çalıştıklarını söyledi. Widders, "Şimdiye kadar bir yanıt almadık" dedi.

Ryanair ise Alman yetkililere gerekli bilgileri sunduklarını söyledi.

Havayolu şirketinden bir sözcü, "Ryanair düzenli olarak, yolcuların iletişim bilgilerini talep eden kamu sağlığı yetkilileriyle temas halinde" dedi. Guardian'a konuşan sözcü, Berlin'in Spandau bölgesi sağlık yetkililerinin şirketle 22 Temmuz'da iletişime geçtiklerini ve Avrupa kişisel veri koruma düzenlemesi GDPR kapsamında gerekli belgelerin sağlanması için yanıt verdiklerini ifade etti. Sözcü ayrıca, Alman sağlık yetkililerinin ise beş gün sonra cevap verdiğini ve istenilen yolcu bilgilerini kendilerine ilettiklerini belirtti.

Ama aynı uçaktaki bir yolcu Guardian'a ulaşıp havayolu şirketinin kendisiyle iletişime geçmediğini ve kaygılı olduğunu söyledi.

Guardian'a ulaşan yolcu Anthony Harrison, "Uçakta Covid-19 bulaşmış olma ihtimaliyle ilgili Ryanair'dan herhangi bir iletişim olmadı" dedi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede temas takip uygulamaları büyük önem taşıyor.

Diğer yandan pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamalarıyla Ryanair, easyJet, British Airways ve Virgin Atlantic gibi Britanya'daki birçok havayolu şirketi de mali sıkıntılar yaşıyor, on binlerce kişinin işine son veriyor.

'Uçaklardaki filtre sistemi güvenli'

BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu havayolu şirketlerine 'yolcu sağlık konum formu' doldurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu formlarla sağlık yetkililerinin yolcuların temas takibini yapabilmesi amaçlanıyor.

Alman hükümetine kamu sağlığı danışmanlığı yapan Robert Koch Enstitüsü, Salı günkü açıklamasında havayolu taşımacılığının, her ne kadar yolcular sosyal mesafeye uyamasa da virüsün yayılmasını tek başına hızlandırmadığını söyledi.

Enstitünün Başkanı Lothar Wieler, "Modern uçakların havalandırmalarında filtre sistemleri var, bu da diğer seyahat araçlarına kıyasla daha güvenli bir ortam sağlıyor. Uçak genellikle enfeksiyon riskinin çok yüksek olmadığı bir yer" dedi.

Enstitüde görevli epidemiyologlardan Ute Rexroth, havayolu taşımacılığı kullananlar için salgının başlarında temas takip uygulaması yapmak istediklerini ama havayolu şirketlerinden verileri almak zor olduğu için uygulamanın kolay olmadığını, çok çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı da Salı günkü açıklamasında İspanya'ya seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Çarşambadan itibaren Berlin'de havalimanları şehre inenlere ücretsiz test imkanı sağlayacak.

Son sekiz günde Berlin'de 234 yeni koronavirüs vakası görüldü.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Dünya
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit...
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Osman Kavala Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Emrah Ebru Şallı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Bayram Antalya İntihar
Şu an buradasınız: Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 23:15:27. #1.15#
title