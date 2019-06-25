Manchester'da Türkiye'yi tanıttılar

BU yıl 10'uncusu düzenlenen Manchester Day Festivali'ni 80 binden fazla kişi izledi. 50 civarında kültürel ve sanatsal grubun katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreninde farklı kültürlerin zenginliklerinin bir araya getirdiği görsel şölen, birçok ulusal gazete, televizyon ve medya kuruluşları tarafından canlı yayınlandı.

Festival, karnaval yürüyüşü ve halk konserlerinin ardından sona erdi. Manchester'da hizmet veren Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği de (NWTCA) bu yıl festivale katılarak Türkiye'yi tanıttı. Rekor oranda katılım sağlayan festivalin bu yılki konusu 'Toplumunuzda nelere 10 üzerinden 10 verirsiniz?' idi.

EVRENSEL BARIŞ MESAJI VERİLDİ

Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği, Türkiye'yi her yıl farklı bir konu, mizansen, dev heykeller, kuklalar, replikalar, tarihi olaylar, kostümler, müzikler, halk oyunları, danslar, masal veya efsaneler aracılığıyla tanıtıyor. Bu yıl zeytindalı getiren güvercin sembolüyle evrensel barış mesajı veren dernek, toplumumuzda '10 üzerinden 10 verdiğimiz' eğitim, sanat, kültür, müzik, mizah, dil, maneviyat, dans, yemek gibi konuları resmettiği el emeğiyle flamalarla büyük ilgi topladı. 150 kişinin birlikte yaptıkları 'dans gösterisi' de seyircilerden büyük beğeni topladı.