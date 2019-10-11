Manchester'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı
İngiltere'nin Manchester kentinde bıçaklı saldırıyla düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
11.10.2019 18:06
İngiltere'nin Manchester kentinde, bıçaklı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.
Arndale Centre adlı alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarına göre bıçaklı bir şahıs etrafa rastgele saldırdı. 3 kişinin bıçaklandığını açıklayan polis dördüncü bir kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com