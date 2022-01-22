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Manchester City'yi Southampton durdurdu

Manchester City'yi Southampton durdurdu
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 23. haftasında 7 maçtır sahasında kaybetmeyen Southampton, 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City'yi ağırladı.

Southampton, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 65. dakikada Aymeric Laporte'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Manchester City bu beraberliğin ardından puanını 57'ye, Southampton 25'e çıkardı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig, Southampton FC, Manchester, Spor, Haber

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