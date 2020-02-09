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Manchester City - West Ham United maçına fırtına engeli

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak olan Manchester City-West Ham United maçı fırtına tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

09.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:29
Manchester City - West Ham United maçına fırtına engeli

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak olan Manchester City-West Ham United maçı fırtına tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olması beklenen Ciara Fırtınası, bugün saat 19.30'da oynanacak olan Manchester City - West Ham United maçını erteletti. Manchester City kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Olağan dışı hava koşulları nedeniyle stadyuma gelecek kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla West Ham United ile oynanacak olan karşılaşma ertelenmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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