Manchester City ve Liverpool Kozlarını FIFA'da Paylaştı
Premier Lig'e verilen aradan sonra fikstürde yer alan Manchester City ve Liverpool maçı da ertelendi. Nisan 2020'de oynanacak maç yeşil sahalar yerine E-Spor arenasında oynandı. Manchester City'nin oyuncusu Ryan, Liverpool'un oyuncusu Tekkz ile 2-2 berabere kaldı.
07.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:32
Premier Lig'e verilen aradan sonra fikstürde yer alan Manchester City ve Liverpool maçı da ertelendi. Nisan 2020'de oynanacak maç yeşil sahalar yerine E-Spor arenasında oynandı. Manchester City'nin oyuncusu Ryan, Liverpool'un oyuncusu Tekkz ile 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: Dugout