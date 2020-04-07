Manchester City ve Liverpool Kozlarını FIFA'da Paylaştı Premier Lig'e verilen aradan sonra fikstürde yer alan Manchester City ve Liverpool maçı da ertelendi. Nisan 2020'de oynanacak maç yeşil sahalar yerine E-Spor arenasında oynandı. Manchester City'nin oyuncusu Ryan, Liverpool'un oyuncusu Tekkz ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'e verilen aradan sonra fikstürde yer alan Manchester City ve Liverpool maçı da ertelendi. Nisan 2020'de oynanacak maç yeşil sahalar yerine E-Spor arenasında oynandı. Manchester City'nin oyuncusu Ryan, Liverpool'un oyuncusu Tekkz ile 2-2 berabere kaldı. Kaynak: Dugout