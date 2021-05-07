Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu
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Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu

Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İstanbul'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek İngiliz ekipleri, Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu.

İstanbul'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek İngiliz ekipleri, Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açılamada, "TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantılar gün boyu sürdü. Toplantılarda iki kulübün yöneticileri ile güvenlik, protokol, takımların İstanbul'a gelişi-gidişi, antrenman alanları, maç sırasında ve öncesinde alınacak tüm Kovid-19 tedbirleri görüşüldü. İki kulübün heyetleri, toplantıların ardından ülkelerine döndü." ifadeleri yer aldı.

Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu
Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu
Chelsea ve Manchester City'nin yöneticileri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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