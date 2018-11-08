Manchester City, Shakhtar Donetsk'e Fark Attı: 6-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, gecenin en farklı galibiyetine Manchester City imza attı. İngiliz ekibi, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 6-0 yendi. Real Madrid ise Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti.

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma ise, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Benfica: 1 - Ajax: 1

Bayern Münih: 2 - AEK: 0

Manchester City: 6 - Shakhtar Donetsk: 0

Olympique Lyon: 2 - Hoffenheim: 2

CSKA Moskova: 1 - Roma: 2

Viktoria Plzen: 0 - Real Madrid: 5

Juventus: 1 - Manchester United: 2

Valencia: 3 - Young Boys: 1.