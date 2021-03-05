Manchester City, Şehirde Dengeleri Nasıl Değiştirdi?
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Manchester City, Şehirde Dengeleri Nasıl Değiştirdi?

05.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:21

2010'lu yıllarda Manchester’daki futbol gücü Manchester City'nin eline geçti. 2011'de FA Kupası'nı ve ertesi yıl Premier Lig'i kazandıktan sonra dengeleri değiştiren City'nin arkasındaki başarı hikayesine göz atalım.

2010'lu yıllarda Manchester'daki futbol gücü Manchester City'nin eline geçti. 2011'de FA Kupası'nı ve ertesi yıl Premier Lig'i kazandıktan sonra dengeleri değiştiren City'nin arkasındaki başarı hikayesine göz atalım.

Manchester City, Şehirde Dengeleri Nasıl Değiştirdi?

Kaynak: Dugout

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