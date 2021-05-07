Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak

Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkıyor.

İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkıyor.

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, 35'inci hafta maçında sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Manchester ekibi, müsabakayı kazanması halinde ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Tivibu aboneleri, yarın TSİ 19.30'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi S Sport ekranları üzerinden izleyebilecek.

MANCHESTER CITY'DE HEDEF 7'NCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Manchester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 sezonda 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti
İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti
Devler Ligi'nde finale Chelsea'nin yükselmesiyle Türk kulüplerinin Avrupa'daki yeri tehlikeye girdi
Devler Ligi'nde finale Chelsea'nin yükselmesiyle Türk kulüplerinin Avrupa'daki yeri tehlikeye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Özkoç Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:59:16. #1.15#

title