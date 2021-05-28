Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupasını hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupasını hedefliyor

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupasını hedefliyor
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Chelsea ile karşılaşacak Manchester City, final yoluna kadar yenilgi yüzü görmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Chelsea ile karşılaşacak Manchester City, final yoluna kadar yenilgi yüzü görmedi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım süreci, çalkantılı başladı.

UEFA'nın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası vermesiyle İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu, tehlikeye girmişti.

CAS sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katıldı

Manchester City'nin söz konusu karara yaptığı itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), geçen yıl temmuz ayında iki yıllık men cezasını kaldırdı ve para cezasını da 10 milyon avroya indirdi.

İngiltere temsilcisi, bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını tekrar elde etti.

Yenilgi yüzü görmedi

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 11'inden galip ayrılırken, sadece 1 karşılaşmada beraberlik yaşadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.

UEFA'nın güncel sıralamasında üçüncü sırada yer alan Manchester City, C Grubu'nda Portekiz'in Porto, Yunanistan'ın Olympiakos ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybeden Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla eşleşen Manchester City, evinde ve deplasmanda rakibini 2-0'lık skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu turda diğer Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşan City, rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.

Tarihinde ilk kez finale çıktı

Manchester City'nin yarı finaldeki rakibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı oldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, evinde ise 2-0'lık galibiyete ulaşarak tarihinde ilk kez turnuvada finale yükseldi.

En golcü oyuncular Mahrez ve Torres

Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City'nin en golcü oyuncuları, Cezayirli Riyad Mahrez ve İspanyol Ferran Torres oldu.

Mahrez ve Torres, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırırken, Kevin de Bruyne, Phil Foden ve İlkay Gündoğan 3'er, Sergio Agüero ve Gabriel Jesus 2'şer golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

51 yıl sonra Avrupa'da ikinci final

İngiltere Premier Lig'de 5'i son 10 sezonda olmak üzere 7 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Chelsea karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Daha önce sadece bir kez 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldıran İngiltere ekibi, finalde Chelsea'yi elemesi halinde 51 yıl sonra Avrupa'da ikinci kupasına ulaşacak.

Final yolu

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
C GrubuManchester City-Porto3-1, 0-0
C GrubuManchester City-Olympiakos3-0, 1-0
C GrubuManchester City-Olympique Marsilya3-0, 3-0
Son 16Manchester City-Borussia Mönchengladbach2-0, 2-0
Çeyrek finalManchester City-Borussia Dortmund2-1, 2-1
Yarı finalManchester City-PSG2-1, 2-0

Kadrosu

Manchester City'nin Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No.AdıOG
13Zack Steffen10
31Ederson110
33Scott Carson00
Savunma:

No.AdıOG
2Kyle Walker100
3Ruben Dias100
5John Stones100
6Nathan Ake20
11Oleksandr Zinchenko80
14Aymeric Laporte40
22Benjamin Mendy10
27Joao Cancelo91
Orta saha:

No.AdıOG
8İlkay Gündoğan113
16Rodri100
17Kevin de Bruyne73
20Bernardo Silva121
21Ferran Torres64
25Fernandinho60
26Riyad Mahrez114
Forvet:

No.AdıOG
7Raheem Sterling101
9Gabriel Jesus62
10Sergio Agüero62
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor
Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Varank Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Deniz Çakır Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupasını hedefliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:03:01. #1.15#

title