Manchester City şampiyon
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Manchester City şampiyon

Manchester City şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manchester City, Manchester United'ın evinde Leicester City'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğu garantiledi.

Manchester City, Manchester United'ın evinde Leicester City'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğu garantiledi.

Manchester United'ın evinde Leicester City'ye 2-1 mağlup olduğu Premier Lig'in 35. hafta maçı sonrası, Manchester City şampiyonluğu garantiledi.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Leicester City 2-1 kazandı. Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Luke Thomas ile 66'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 15. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Premier Lig'in zirvesinde 80 puanla yer alan Manchester City ile 2. sıradaki Manchester United'ın arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Şampiyonluğunu garantileyen Manchester City, tarihindeki 5. şampiyonluğunu kazandı.

(Burak Hatay/ İHA) -

Manchester City şampiyon
Manchester City şampiyon
Manchester City şampiyon
Manchester City şampiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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