Manchester City, sahasında Brentford'u 2 golle geçti
AA, Bilal Acar - Spor
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brentford'u 2-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brentford'u 2-0 yendi.
Ligin 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'u konuk etti.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 40. dakikada Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manchester City, Kevin de Bruyne'nin 69. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.
Öte yandan, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan karşılaşmaya yedek başladı.
Bu sonuçla, puanını 60'a çıkaran Manchester City, 2 maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Liverpool'un 12 puan önünde ligdeki liderliğini sürdürürken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.
AA / Bilal Acar - Spor