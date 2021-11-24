Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - PSG maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - PSG maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakadaManchester City - PSG karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesiManchester City - PSG maçı şifresiz mi? Manchester City - PSG maçı hakemi kim?Manchester City - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Manchester City - PSG Şampiyonlar Ligi' maçı, 24.11.2021 Çarşamba bugün saat 18.00'de oynanacak.
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