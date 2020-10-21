Manchester City - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Manchester City - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

21.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:38
Manchester City - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Manchester City - Porto maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Manchester City - Porto maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

MANCHESTER CİTY - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Manchester City - Porto maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

MANCHESTER CİTY - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Porto maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Etihad Stadı, Manchester 'da oynanacak.

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