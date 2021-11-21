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Manchester City'nin Yıldızları Everton Maçına Hazırlanıyor

Dugout - Haberler | Spor

Manchester City kadrosu Kasım 2021'de Premier Lig'de oynayacağı Everton maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Manchester City kadrosu Kasım 2021'de Premier Lig'de oynayacağı Everton maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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