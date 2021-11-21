Manchester City'nin Yıldızları Everton Maçına Hazırlanıyor

Manchester City kadrosu Kasım 2021'de Premier Lig'de oynayacağı Everton maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Dugout - Spor Haberleri

Haberi Kaydet