Manchester City'nin Yıldızları Everton Maçına Hazırlanıyor
Manchester City kadrosu Kasım 2021'de Premier Lig'de oynayacağı Everton maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Manchester City kadrosu Kasım 2021'de Premier Lig'de oynayacağı Everton maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
Dugout - Spor Haberleri
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