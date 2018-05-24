Manchester City'nin Yıldızı Fernandinho Galatasaray'ı Takibe Aldı
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Fernandinho'nun Instagram hesabından Galatasaray ve Claudio Taffarel'i takibe alması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Manchester City'nin Brezilyalı ön liberosu Fernandinho, Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandıran bir hamle yaptı.
Cim Bom'un yıldız ismi Fernando Reges'in City'den eski takım arkadaşı olan Fernandinho, Instagram hesabından Sarı Kırmızılı ekibin resmi hesabı ve Claudio Taffarel'i takibe aldı.
DEDİKODULAR HIZLA YAYILMAYA BAŞLADI
30 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi, sosyal medyada Galatasaray'a transfer olacağına yönelik dedikoduların da hızla yayılmasına sebep oldu.
Öte yandan Taffarel de Instagram sayfasından Fernandinho'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
YORUMLAR (4)
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Iyide bu daha 30 yasinda acaba haberi 3-4 sene once mi verdinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gel gel emekli kampı zatenCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Emekli olmaya karar vermis secim dogruCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Fernando ve Fernandinho tas gibi ön libero olur insallah gelirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır