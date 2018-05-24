Manchester City'nin Yıldızı Fernandinho Galatasaray'ı Takibe Aldı

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Fernandinho'nun Instagram hesabından Galatasaray ve Claudio Taffarel'i takibe alması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Manchester City'nin Brezilyalı ön liberosu Fernandinho, Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandıran bir hamle yaptı.

Cim Bom'un yıldız ismi Fernando Reges'in City'den eski takım arkadaşı olan Fernandinho, Instagram hesabından Sarı Kırmızılı ekibin resmi hesabı ve Claudio Taffarel'i takibe aldı.

DEDİKODULAR HIZLA YAYILMAYA BAŞLADI

30 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi, sosyal medyada Galatasaray'a transfer olacağına yönelik dedikoduların da hızla yayılmasına sebep oldu.

Öte yandan Taffarel de Instagram sayfasından Fernandinho'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

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