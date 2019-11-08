Manchester City'nin Unutulmaz Premier Lig Şampiyonluğu

08.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:13

2018-19 sezonu Premier Lig tarihinin en heyecanlı şampiyonluk yarısına sahne oldu. Manchester City ile Liverpool kıyasıya bir yarış içine girdi. Liverpool Ocak ayında rakibinin yedi puan önünde olmasina rağmen City'nin olağanüstü galibiyet serisi Mavilere Mayıs ayında üst üste ikinci şampiyonluğunu getirdi.