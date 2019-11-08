Manchester City'nin Unutulmaz Premier Lig Şampiyonluğu
2018-19 sezonu Premier Lig tarihinin en heyecanlı şampiyonluk yarısına sahne oldu. Manchester City ile Liverpool kıyasıya bir yarış içine girdi. Liverpool Ocak ayında rakibinin yedi puan önünde olmasina rağmen City'nin olağanüstü galibiyet serisi Mavilere Mayıs ayında üst üste ikinci şampiyonluğunu getirdi.
2018-19 sezonu Premier Lig tarihinin en heyecanlı şampiyonluk yarısına sahne oldu. Manchester City ile Liverpool kıyasıya bir yarış içine girdi. Liverpool Ocak ayında rakibinin yedi puan önünde olmasina rağmen City'nin olağanüstü galibiyet serisi Mavilere Mayıs ayında üst üste ikinci şampiyonluğunu getirdi.