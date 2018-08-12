Manchester City'nin Teknik Direktörü Guardiola: Manchester City'i Daha Zor Bir Yarış Bekliyor

Manchester City, Premier Lig'de 2017/18 sezonunu kırılmadık rekor bırakmadan şampiyon tamamlamasına rağmen Guardiola önümüzdeki sezon için en iyi oyunlarının bile yetmeyebileceğini ifade etti.

Sky Sports'a konuşan Guardiola; "Geçtiğimiz sezon en iyi takım bizdik, bundan şüphemiz yok. Ancak bu ligde tek başımıza oynamıyoruz. Premier Lig'de tüm takımlar kendilerini geliştiriyor. Biz işimizi yapıyor olabiliriz ama onlar da aynı şekilde ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar." diyerek çok daha iyi olmaları gerektiğini vurguladı.

"NE BAŞARDIĞIMIZI UNUTMAK İSTEMİYORUM"

Sezona İngiltere Süper Kupası Carabao Cup'ı kazanarak başlayan City'nin çalıştırıcısı; "İnsanlar geçen sezon başardıklarımızı unutup, yeni bir sayfa açmamızı bekliyorlar ama ben bunu istemiyorum" diye konuşmasına devam etti.

Taraflı tarafsız herkes tarafından dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Guardiola; "Geçen sezon ne başardığımızın farkındayım ve bu sezon da başlangıç noktamız tam olarak orası olacak. Geçen sezon ortaya koyduklarımızdan sonra bu sezonu da şampiyon tamamlayabileceğimizi söyleyebilir misiniz? Her şeye yeniden başlıyoruz. Bu oyunun bu kadar güzel olmasının da sebebi tam olarak bu, her sezon yeni bir meydan okuma demek." diyerek açıklamalarına devam etti.

"KARİYERİNE ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Sevilla ile 3 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ve son olarak Paris Saint Germain'i çalıştırdıktan sonra Arsenal'de Wenger'in tahtını devralan, pazar günkü rakibi Unai Emery hakkında da açıklamalarda bulunan Pep Guardiola; "Ona verebileceğim herhangi bir tavsiye yok. Ne yapılması gerektiğini bilecek kadar tecrübeye sahip. Emery, çok zeki bir adam. Kariyerine çok saygı duyuyorum. En dipten başladı ve sürekli mücadeleci, zorlu ekipler ortaya çıkarmayı bildi. Şimdi İngiltere'nin en iyi takımlarından biri olan Arsenal'i çalıştırıyor ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri." diyerek açıklamalarına nokta koydu.