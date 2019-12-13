Manchester City'nin Emirates'te Arsenal'a Attığı En Güzel Goller
Manchester City ve Arsenal karşılaşmaları Premier Lig'in şüphesiz en önemli karşılaşmalarından biri... Bu videomuzda ise Manchester City'nin Arsenal'ın evi Emirates'te attığı en güzel golleri izleyeceksiniz...
13.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:15
Manchester City ve Arsenal karşılaşmaları Premier Lig'in şüphesiz en önemli karşılaşmalarından biri... Bu videomuzda ise Manchester City'nin Arsenal'ın evi Emirates'te attığı en güzel golleri izleyeceksiniz...
Kaynak: Dugout
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