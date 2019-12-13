Manchester City'nin Emirates'te Arsenal'a Attığı En Güzel Goller

13.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:15

Manchester City ve Arsenal karşılaşmaları Premier Lig'in şüphesiz en önemli karşılaşmalarından biri... Bu videomuzda ise Manchester City'nin Arsenal'ın evi Emirates'te attığı en güzel golleri izleyeceksiniz...