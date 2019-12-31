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Manchester City'nin 2019'da Attığı En İyi Goller

2019, Manchester City için başarılarla dolu bir yıldı. Önce Lig Kupası'nı kazanan Maviler, ardından Premier Lig tarihinin en unutulmaz zirve yarışını Liverpool'un bir puan önünde zirvede bitirdi ve şampiyon unvanını korudu. Ardından Watford'u 6-0 geçerek FA Kupası'nı kazanan Maviler, Ağustos ayında da Liverpool'u yenerek Community Shield'i kazandı. İşte başarılarla dolu bir yıldan Manchester City'nin en güzel golleri..

31.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:18

2019, için başarılarla dolu bir yıldı. Önce Lig Kupası'nı kazanan Maviler, ardından Premier Lig tarihinin en unutulmaz zirve yarışını 'un bir puan önünde zirvede bitirdi ve şampiyon unvanını korudu. Ardından Watford'u 6-0 geçerek FA Kupası'nı kazanan Maviler, Ağustos ayında da Liverpool'u yenerek Community Shield'i kazandı. İşte başarılarla dolu bir yıldan Manchester City'nin en güzel golleri..

Kaynak: Dugout

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