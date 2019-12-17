Manchester City'nin 2010'larda Attığı En İyi Goller

17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:16

2010'lar, Manchester City'nin kendisini Avrupa'nın elit kulüpleri adına yazdırdığı yıllar olarak futbol tarihine geçti. Manchester'ın Mavileri dört Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Kupası ve dört Lig Kupası kazanılan yıllarda İngiltere'nin en dominant takımı görüntüsü çizdi. İşte 2010'larda City oyuncularının attığı en güzel on gol..