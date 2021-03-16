Manchester City - Monchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi? İlk maç kaç kaç?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının rövanş maçları oynanacak. Peki Manchester City - Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 2. mücadeleleri oynanacak. Peki Manchester City - Monchengladbach maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

MANCHESTER CİTY - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Manchester City - Monchengladbach maçı 16 Mart Salı günü (bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

MANCHESTER CİTY - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Monchengladbach maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - MONCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maç M. City'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Bu maçta da favori ev sahibi City gibi gözüküyor. Özellikle sahalara geri dönen Agüeoru'nun da bu maçta forma giymesi bekleniyor. Tabii ki kesin değil fakat eğer forma giyerse M. City farka gidebilir. Monchengladbach'ın çeyrek finale yükselmesi için bu maçı en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 3-1 , 4-2 gibi skorlar Monchengladbach 'ı üst tura taşıyabilir.