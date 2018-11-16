Manchester City, Milwall'ın 14 Yaşındaki Yıldız Adayı Darko Gyabi'yi Transfer Etti
Manchester City, Milwall'ın 14 yaşındaki oyuncusu Darko Gyabi'yi 300 bin sterlin karşılığında transfer etti.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City, Milwall'dan 14 yaşındaki Darko Gyabi'yi 300 bin sterlin karşılığında transfer etti. Eğer başarı olursa anlaşma gereği sözleşmesi 1 milyon sterlinin üzerine çıkacak.
The Sun sitesinde yer alan haberde, "Genç oyuncu İngiltere'de Paul Pogba'yla karşılaştırılıyor ve Jadon Sancho'nun ayak izlerini takip ediyor. Genç oyuncunun Manchester City'de başarılı olacağına inanılıyor." ifadeleri kullanıldı.
(Ajansspor)
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Bu nasıl 14 yaşında çocuk? Doğduğundan bu yana hormonla mı beslediniz?Cevap Yaz Yayından Kaldır