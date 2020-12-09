Manchester City - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Manchester City - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Manchester City - Marsilya maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
MANCHESTER CİTY - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Manchester City - Marsilya maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
MANCHESTER CİTY - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Manchester City - Marsilya maçını Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından izleyebilirsiniz.
MANCHESTER CİTY - MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Manchester Şehir Stadyumu, Manchester'da oynanacak.