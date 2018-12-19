Milli Yıldız Çağlar Penaltı Kaçırdı, Takımı Leicester City Turnuvadan Elendi
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Leicester City, Manchester City'ye 3-1 yenilerek turnuvadan elendi. Milli yıldız Çağlar Söyüncü, penaltı atışını gole çeviremedi.
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Manchester City, normal süresi 1-1 biten maçta Leicester City'ye penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak üst tura çıktı. Leicester kentindeki King Power Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip Manchester City, 14. dakikada Kevin de Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti. Leicester City, 73. dakikada Marc Albrighton'ın attığı golle durumu 1-1 yaparak 90 dakikanın skorunu belirledi.
MANCHESTER CITY 3-1 KAZANDI
Statü gereği doğrudan penaltılara gidilen karşılaşmada Manchester City, Leicester City'ye 3-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City'nin ilk penaltısını gole çeviren isim oldu.
ÇAĞLAR PENALTI KAÇIRDI
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı.