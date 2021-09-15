Manchester City - Leipzig ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Leipzig maçı şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Manchester City - Leipzig karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City - Leipzig maçı şifresiz mi? Manchester City - Leipzig maçı hakemi kim? Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 15.09.2021 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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