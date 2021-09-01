Manchester City, kaleci Ederson ile sözleşme yeniledi
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Manchester City, kaleci Ederson ile sözleşme yeniledi

Manchester City, kaleci Ederson ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson'un sözleşme süresini uzattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson'un sözleşme süresini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresinin 2026 yılına kadar uzatılması konusunda 28 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Manchester City'ye 2017 yılında Benfica'dan transfer edilen Brezilyalı file bekçisi; Kevin de Bruyne, Fernandinho, John Stones ve Ruben Dias'ın ardından bu yaz takımıyla sözleşme uzatan beşinci oyuncu oldu.

İngiltere temsilcisinde 195 karşılaşmada kalesinde 145 gole izin veren Ederson, 97 maçta ise kalesini gole kapadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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