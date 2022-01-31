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Manchester City, Julian Alvarez'i renklerine bağladı

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Manchester City, Julian Alvarez'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, River Plate forması giyen Julian Alvarez'i kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, River Plate forması giyen Julian Alvarez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda River Plate ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli forvet ile 5,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınına göre, Arjantin Milli Takımı'nda 5 maçta görev alan Alvarez'in bonservisi için Manchester City, sözleşme fesih bedeli 18 milyon sterlin ödedi.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak River Plate forması giymeye devam edecek Alvarez, Arjantin temsilcisinde 96 karşılaşmada 36 gole imza attı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

River Plate, Manchester, Arjantin, England, Spor, Haber

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