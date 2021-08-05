Manchester City, Jack Grealish'i kadrosuna kattı
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Manchester City, Jack Grealish'i kadrosuna kattı

Manchester City, Jack Grealish'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, son olarak Aston Villa forması giyen Jack Grealish'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, son olarak Aston Villa forması giyen Jack Grealish'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Manchester City, kadrosuna önemli bir ekleme yaptı. İngiliz ekibi, Aston Villa forması giyen Jack Grealish ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. EURO 2020'de final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın da bir parçası olan 25 yaşındaki oyuncu, Manchester City'de 10 numaralı formayı giyecek. 

JACK GREALISH: BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAK, RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ GİBİResmi imzaların ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Grealish, "Manchester City'e katıldığım için inanılmaz mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmak, rüyanın gerçekleşmesi gibi. City, dünyanın en iyi menajerlerinden biri olan Pep Guardiola tarafından çalıştırılan, İngiltere'nin en büyük kulübü. Son 10 yılda büyük kupalar kazandılar. Bu takımın oynadığı futbol, Avrupa'nın en heyecan verici futbolu. Pep için oynamak ve ondan bir şeyler öğrenmek çok özel olacak. Bu her futbolcunun isteyeceği bir şey" diye konuştu.TXIKI BEGIRISTAIN: JACK INANILMAZ BİR YETENEKManchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise, Grealish'i kulübe kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayarak,  "Jack, inanılmaz bir yetenek. Onun hem kulübünde hem de milli takımda gösterdiği gelişimi herkes gördü. Taraftarların onu takımımızda görmekten hoşlanacağına eminim. Pep, oyun tarzını seviyor ve onun City için ideal futbolcu olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. 

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, City'nin bu transfer için Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödediği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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